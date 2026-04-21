Castellammare–Marsala, divieto di trasferta: la tifoseria protesta

In vista della gara di domenica a Castellammare, ultima partita del Campionato di Eccellenza, cresce la polemica per il divieto di vendita dei biglietti e il conseguente blocco della trasferta imposto ai tifosi del Marsala 1912. Una decisione che ha suscitato profonda contrarietà nell’ambiente azzurro, che la giudica penalizzante e difficilmente comprensibile, soprattutto considerando il valore sportivo e simbolico dell’incontro. La sfida rappresenta infatti l’epilogo di una stagione vissuta con intensità, tra sacrifici, impegno e un forte attaccamento ai colori della città. In questo contesto, l’esclusione della tifoseria ospite viene percepita come una misura che priva l’evento di una componente essenziale del calcio: la partecipazione del pubblico.

La posizione espressa è netta: si chiede alle istituzioni competenti di rivedere con urgenza il provvedimento, individuando soluzioni che possano garantire la presenza dei tifosi in condizioni di sicurezza e nel pieno rispetto dell’ordine pubblico. Un equilibrio che, viene sottolineato, non è mai stato messo in discussione dalla tifoseria marsalese. Secondo i sostenitori, negare la possibilità di seguire la squadra in un appuntamento così importante significa impoverire il significato stesso della competizione sportiva, sottraendole quella dimensione di passione condivisa che rappresenta la sua essenza più autentica. Da qui l’auspicio di un intervento tempestivo, affinché venga ristabilito quello che viene definito un diritto fondamentale per ogni tifoseria: essere presente accanto alla propria squadra, soprattutto nei momenti decisivi della stagione.