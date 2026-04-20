Corruzione, rinvio a giudizio per l’assessore regionale al turismo Elvira Amata. L’imprenditrice Cannariato condannata a 2 anni e 6 mesi

PALERMO (ITALPRESS) – Il gup del tribunale di Palermo, Walter Turturici, ha rinviato a giudizio per corruzione l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, di FdI. La prima udienza si terrà il prossimo 7 settembre davanti alla terza sezione del Tribunale del capoluogo siciliano.

Condannata, sempre per corruzione, a due anni e sei mesi l’imprenditrice Marcella Cannariato, processata con il rito abbreviato. “Prendo atto della decisione del giudice, nel rispetto del lavoro della magistratura. Ribadisco fermamente la mia totale estraneità ai fatti contestatimi e intendo proseguire nella tutela delle mie ragioni nelle sedi opportune, con fiducia e determinazione”, ha detto. “In questi mesi – aggiunge – ho mantenuto un profilo di assoluta discrezione e continuerò a farlo, nel pieno rispetto del percorso giudiziario. Desidero esprimere un sincero ringraziamento ai miei difensori, gli Avvocati Vincenzo Lo Re e Giada Traina, per la competenza, la dedizione e il costante supporto assicurati. Proseguirò nel mio impegno professionale con responsabilità e continuità, confidando che sarà possibile dimostrare la mia innocenza e l’infondatezza dell’accusa che mi è stata mossa”.

– foto di repertorio IPA Agency –

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