10eLotto: un 9 da 100mila euro a Mazara del Vallo

Il 10eLotto premia la Sicilia. Come riporta Agipronews, nei concorsi del venerdì 17 e sabato 18 aprile 2026 sono stati distribuiti alla regione, tra i premi più alti, vincite per un valore complessivo di 120mila euro. Nell’estrazione di sabato in Via Giovanni Bessarione a Mazara del Vallo, è stato centrato un colpo da 100mila euro grazie ad un “9” e una giocata da 5 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,23 miliardi da inizio anno.