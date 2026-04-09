Studente del “Da Vinci” di Trapani alle finali nazionali delle Olimpiadi di CyberSicurezza

Un prestigioso risultato è stato raggiunto da Francesco Fortunato, frequentante la classe 5G-ITI dell’Istituto “Leonardo Da Vinci” di Trapani. Si è svolta, infatti, nelle varie sedi territoriali, la gara di selezione delle Olimpiadi di CyberSicurezza, gara valida per la qualificazione alla finale nazionale che si terrà a Salerno dal 17 al 19 aprile prossimi. Le Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza costituiscono un programma di formazione e competizione, promosso dal Cybersecurity National Lab del CINI, per studenti delle scuole superiori (dai 14 anni in su). L’iniziativa mira a individuare, formare e valorizzare i giovani talenti nel campo della sicurezza informatica.

In questo contesto, Francesco Fortunato è riuscito a qualificarsi alla finale nazionale, piazzandosi al 16° posto assoluto in graduatoria. Un risultato degno di nota, se si pensa che i partecipanti, provenienti da tutta Italia, erano più di 1000 e gli ammessi alla finale nazionale soltanto 100. “I nostri complimenti vanno al nostro Francesco – dice la dirigente scolastica, professoressa Vita D’Amico – che ha evidenziato bravura, tenacia e abilità, dimostrando di avere le carte in regola per raggiungere risultati prestigiosi nel settore della sicurezza informatica, che sarà uno dei fattori chiave su cui si baserà la società del futuro. È l’ennesima prova di come la nostra scuola sia all’altezza dei progressi molto veloci del mondo d’oggi, che impongono adeguamenti immediati dell’offerta formativa”.