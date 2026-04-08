Mazara: la Capitaneria incontra gli studenti di Nautico e Alberghiero per la Giornata del Mare

Anche quest’anno la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo celebrerà la “Giornata del Mare e della Cultura marinara” con l’intento di diffondere l’educazione marinara e la cultura del mare, con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla tutela del mare e della biodiversità marina. L’iniziativa, organizzata a livello locale, coinvolgerà diversi istituti scolastici attraverso un ciclo di conferenze dedicate alla sensibilizzazione delle nuove generazioni. Al centro degli incontri, i temi della salvaguardia ambientale e, in particolare, il problema dell’inquinamento causato dalla crescente presenza di plastiche e microplastiche nell’ecosistema marino. Gli studenti avranno inoltre l’opportunità di conoscere da vicino i compiti e le funzioni svolte quotidianamente dal Corpo delle Capitanerie di porto. Istituita nel 2017 attraverso un Decreto di modifica del Codice della nautica da diporto, la “Giornata nazionale del Mare e della cultura marinara” si celebra ogni anno l’11 aprile, in ricordo del disastro ambientale causato dall’affondamento della petroliera “Haven” nel 1991.

Le celebrazioni prenderanno il via domani 9 aprile e proseguiranno il 10 ed il 13 aprile; per esigenze del calendario scolastico si svolgeranno in date differenti rispetto alla ricorrenza ufficiale. L’istituzione della Giornata del Mare si pone, dal 2017, l’obiettivo di promuovere la cultura marinara, sensibilizzare alla tutela ambientale e valorizzare le tradizioni legate al mare, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Agli incontri parteciperanno anche rappresentanti di enti e associazioni impegnate nella tutela dell’ambiente marino, tra cui il CNR di Capo Granitola, la Lega Navale Italiana di Mazara del Vallo, Marevivo Sicilia, Legambiente e l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, in un’ottica di collaborazione e condivisione finalizzata a rafforzare la cultura della sostenibilità e rispondere alle curiosità degli studenti. Durante la giornata di domani sarà, poi, tenuta – a cura dell’istituto Nautico “R. D’Altavilla” – una conferenza dal titolo “Le professioni del Mare”, con l’obiettivo di orientare gli studenti alla scoperta delle opportunità formative e lavorative legate al mondo marittimo, promuovendo sempre, al contempo, la cultura della sostenibilità e della tutela dell’ambiente marino. Le attività proseguiranno il 10 e il 13 aprile presso gli Istituti Alberghiero e IPSIA F. Ferrara, dove, al termine delle conferenze, gli incontri saranno arricchiti dai contributi di studenti e docenti attraverso la presentazione di alcune opere dedicate al mare.

L’evento è previsto da uno specifico protocollo d’intesa, siglato tra Capitaneria di porto ed i due Istituti superiori ad inizio anno nell’ambito del progetto di “Formazione scuolalavoro” del Ministero dell’istruzione, progetto che prevede, altresì, lo svolgimento di brevi periodi di “stage” presso gli uffici amministrativi della Capitaneria di porto, per favorire una familiarizzazione con il mondo marittimo a beneficio di piccoli gruppi di studenti delle classi quarte e quinte. Questi incontri, tenuti all’interno degli Istituti scolastici, costituiscono un interessante momento di riflessione, con argomenti ed iniziative che, in una città dalle ricche tradizioni marinare come Mazara del Vallo, rappresentano un’occasione unica per tramandare alle nuove generazioni un patrimonio di conoscenze e di valori fondamentali per il futuro del nostro mare.