Piazza Mokarta gremita per “Meno tasse, più diritti”: boom di firme a Mazara

Grande partecipazione a “Meno tasse, più diritti”, l’iniziativa promossa dal movimento Nuovo Vento del Sud e dal comitato Diritto di Difesa – Konsumer, che si è svolta domenica 29 marzo in Piazza Mokarta. Un appuntamento che, secondo gli organizzatori, ha registrato una risposta ben oltre le aspettative, trasformando il centro cittadino in un punto di incontro, confronto e mobilitazione sui temi della fiscalità locale e della tutela dei contribuenti. Per tutta la giornata, migliaia di cittadini hanno affollato la piazza, partecipando alla raccolta firme e fermandosi al punto informativo per approfondire questioni legate a IMU, TARI e procedure esecutive, ma soprattutto per chiedere chiarimenti e strumenti di tutela rispetto a situazioni ritenute poco chiare o particolarmente gravose.

Una partecipazione ampia e trasversale, che ha coinvolto famiglie, imprenditori, liberi professionisti e semplici cittadini, contribuendo a trasformare l’iniziativa in una vera manifestazione di partecipazione civica. Un segnale che, secondo i promotori, conferma quanto il tema dei tributi locali e dei diritti dei contribuenti sia oggi fortemente sentito. “È stata una giornata straordinaria, che ha superato ogni aspettativa e ogni ragionevole certezza”, ha dichiarato Giovanni La Paola di Nuovo Vento del Sud. “La città ha risposto con forza e consapevolezza, dimostrando che esiste un bisogno reale di giustizia, trasparenza e tutela dei diritti”. Sulla stessa linea anche Giulio Vultaggio, sempre di Nuovo Vento del Sud, che ha sottolineato il significato politico e sociale dell’iniziativa: “Questa partecipazione massiccia ci dà ancora più determinazione nel portare avanti le nostre battaglie. Non si tratta di essere contro le tasse, ma di essere dalla parte dei cittadini, affinché nessuno debba più sentirsi solo o schiacciato da richieste ingiuste o da un sistema poco chiaro”.

Nel corso della giornata sono state raccolte numerose firme a sostegno di una piattaforma di richieste ben precisa. A illustrarne i contenuti è stata l’avvocata Mariella Martinciglio, che ha spiegato come il messaggio arrivato dalla piazza sia stato “forte e chiaro”. Tra le istanze principali avanzate dai promotori figurano l’abbassamento delle aliquote IMU e TARI, una gestione più efficiente degli uffici tributi e rifiuti, la sospensione delle procedure esecutive in corso e una maggiore tutela per i contribuenti. Per Konsumer, l’iniziativa rappresenta soltanto l’inizio di un percorso più ampio. “Quello di oggi non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza”, ha dichiarato l’avvocato Antonino Asaro. “Continueremo a lavorare affinché queste istanze trovino risposte concrete nelle sedi istituzionali”. Il bilancio della giornata, dunque, viene letto dagli organizzatori come estremamente positivo: una piazza piena, un forte coinvolgimento popolare e la conferma – sostengono – dell’esistenza di un movimento sempre più radicato sul territorio e deciso a dare voce a una domanda di equità fiscale e maggiore chiarezza amministrativa.