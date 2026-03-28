Meno tasse, più diritti: l’iniziativa in Piazza Mokarta a Mazara

Il movimento Nuovo Vento del Sud e il comitato Diritto di Difesa organizzano per domenica 29 marzo, a partire dalle ore 10 in Piazza Mokarta, un’iniziativa pubblica dal titolo “MENO TASSE, PIÙ DIRITTI”, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, imprese e liberi professionisti sulle criticità legate ai tributi locali. L’iniziativa sarà incentrata su una raccolta firme finalizzata a sostenere precise richieste:

• abbassamento delle aliquote IMU e TARI

• potenziamento dell’organico degli uffici tributi e rifiuti, per una gestione più efficiente e trasparente

• adesione immediata alla rottamazione quinquies

• sospensione immediata delle procedure esecutive e dei pignoramenti in corso

• verifica straordinaria delle procedure già avviate

• rafforzamento della comunicazione tra il Comune e i soggetti terzi pignorati (banche, Poste Italiane e altri intermediari), al fine di prevenire errori e garantire il rispetto dei limiti di impignorabilità previsti dalla legge

Durante la mattinata sarà attivo un punto informativo, presso il quale verranno illustrate le finalità dell’iniziativa Diritto di Difesa e i servizi gratuiti offerti al di fuori della manifestazione. I promotori sottolineano e ringraziano inoltre per il forte riscontro ricevuto nelle ultime settimane, anche a seguito della diffusione del video informativo, che ha generato numerose richieste di assistenza. “L’obiettivo è restituire ai cittadini uno strumento concreto di difesa e creare consapevolezza sui propri diritti,” dichiarano i promotori. “Nessuno deve sentirsi solo davanti a richieste che ritiene ingiuste. Non siamo qui per dire di non pagare le tasse, che sono fondamentali per il funzionamento della città, ma per evitare che le persone siano costrette a scegliere tra pagare e vivere”.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza a partecipare attivamente e a prendere parte alla raccolta firme.

Per informazioni:

dirittodidifesamazara@gmail.com oppure Canali social ufficiali del movimento (Facebook, Instagram, TikTok)