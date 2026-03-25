Una storia di sport, coraggio e quotidianità vissuta senza arrendersi ai limiti. È quella di Giuseppe e Ignazio Capizzo, i due gemelli ventiduenni di Salemi, protagonisti nei giorni scorsi su Rai 2 all’interno del programma ‘Bella Ma’, condotto da Pierluigi Diaco, dove hanno raccontato la loro esperienza di vita e il percorso sportivo con i Leoni Sicani, squadra impegnata nel powerchair hockey, sport paralimpico. La loro partecipazione televisiva ha acceso i riflettori su una realtà fatta di impegno, determinazione e passione. Ospiti nello spazio “Tutti siamo abili”, i due fratelli hanno condiviso il proprio vissuto con semplicità e intensità, conquistando il pubblico nazionale grazie a un racconto autentico e carico di emozione. A rendere ancora più forte il momento, anche un filmato realizzato dalla troupe Rai, che ha mostrato scorci della loro vita quotidiana e del loro percorso umano e sportivo.

Giuseppe e Ignazio fanno parte da anni dei Leoni Sicani, realtà sportiva che rappresenta un punto di riferimento nel panorama dell’hockey su carrozzina elettrica in Sicilia. Per loro, il powerchair hockey non è soltanto una disciplina agonistica, ma un’esperienza di crescita, autonomia e condivisione. Ignazio coltiva anche la passione per la musica e il pianoforte, mentre Giuseppe ha intrapreso un percorso universitario in Scienze motorie, continuando a costruire il proprio futuro con determinazione. Accanto a loro, nel corso della trasmissione, anche i genitori Antonina Petralia e Nino Capizzo, presenza costante e fondamentale nel loro cammino. Una famiglia che ha scelto di affrontare ogni sfida con forza e naturalezza, sostenendo i due ragazzi in ogni tappa del loro percorso.

Grande l’orgoglio anche da parte della squadra e dell’ambiente che ruota attorno ai Leoni Sicani, da anni simbolo di inclusione, sport e riscatto. La partecipazione dei gemelli Capizzo su una rete nazionale ha rappresentato non solo un momento di visibilità personale, ma anche una vetrina importante per il movimento paralimpico e per una realtà siciliana che continua a farsi conoscere ben oltre i confini dell’Isola. La loro testimonianza ha lasciato il segno perché capace di andare oltre il racconto televisivo: un messaggio forte di normalità, energia e futuro, che ha saputo emozionare il pubblico e accendere una luce su storie che meritano di essere raccontate.