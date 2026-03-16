Mazara: Borgata Costiera in festa, celebrazioni ed eventi per San Giuseppe

Da oggi e fino al 18 marzo si continua ad allestire, nel pomeriggio, l’altare artistico-votivo di San Giuseppe nella Borgata Costiera di Mazara del Vallo, retta da padre Antonino Favata, con i pani lavorati che potrà essere visitato da giovedì 19 marzo alle 10. Ogni giorno, alle 18 segue una catechesi tenuta da una suora: lunedì “San Giuseppe, modello e guida per chi crede ed ama”, catechesi tenuta da Suor Cinzia, Suora di Maria Bambina di Castelvetrano; martedì “San Giuseppe, uomo giusto e maestro di umiltà”, tenuta da Suora Alessandra, Suora Francescana Missionaria di Maria di Mazara, mercoledì “San Giuseppe, custode della Santa Famiglia e patrono della Chiesa Universale” tenuta da Suora Chiara, Sorella della Misericordia di Verona. Giovedì 19 marzo, Solennità di San Giuseppe, al mattino le scuole con gli insegnanti e i genitori verranno a visitare l’altare di San Giuseppe; nel pomeriggio, alle 17, il Santo Rosario e alle 17.30 la Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo Angelo; alle 18.30 inizierà la processione per le vie della Borgata con il simulacro di San Giuseppe ricordando le 7 gioie e 7 dolori di San Giuseppe; alle 20.30 giochi pirotecnici.

Il programma folkloristico

Venerdì 20 e sabato 21 tutto il giorno, dalle 10 alle 22, le scuole con gli insegnanti e i genitori e i fedeli potranno visitare l’altare di San Giuseppe. Venerdì alle 20 Sagra del pane cunzato e sfinci con musica dal vivo; sabato alle 20 Sagra della salsiccia e ciambelle con musica dal vivo; domenica 22 Santa Messa alle 11.30 e, a seguire, Cena di San Giuseppe con 101 pietanze, nel pomeriggio pasta con mollica e zucchero e alle 20 estrazione delle polizze con i premi vincenti. Le polizze si possono acquistare fino a prima dell’estrazione direttamente in parrocchia. Alle 20.30 giochi d’artificio.