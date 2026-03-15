Fighter Taekwondo: bronzo per le mazaresi Russo e Quinci ai Campionati juniores 

Ad Anzio (RM) lo scenario dei Campionati italiani di Taekwondo cinture nere Juniores maschili e femminili il 07 e 08 marzo scorso presso il palazzetto dello sport Palarinaldi. Cinque i tatami che hanno lavorato a pieno ritmo sotto la direzione dello Staff della Federazione Italiana Taekwondo. Adrenalina, sudore, concentrazione e tanta emozione: gli atleti di tutta Italia si sono confrontati alla conquista del titolo italiano. I componenti del Team Fighter di Mazara del vallo diretto dai Maestri Gaspare Russo e Maria Cutugno che hanno partecipato al Campionato sono:

Erika Russo categoria – 49 kg medaglia di bronzo;

Quinci Ilary categoria -44 kg medaglia di bronzo;

Filippo Santoro -63 kg 5° classificato

Vittoria Di Alcantari

Ancora una volta, una trasferta un successo dove si sono messi in luce tante potenzialità tecniche e la continua crescita. E’ sempre una grande emozione per il tecnico Russo Gaspare portare i suoi atleti sui palcoscenici nazionali, formando ed educandoli all’ insegna di grandi valori sportivi e umani, trasmettendo la passione per questo sport di origine coreana a giovani atleti che dietro sacrifici si battono per ottenere risultati ed essere le nuove leve del domani.