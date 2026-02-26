Un hair stylist trapanese alla corte dei Big del Festival di Sanremo

Un appuntamento ormai consolidato che si rinnova per la sedicesima volta: Nino Grammatico, affermato hair stylist e make-up artist trapanese, è già all’Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove fino al 28 febbraio curerà l’immagine di artisti e vip. Quest’anno collabora con lo Staff Demaria Paolo & Patrizia Anno – Partnership BRS Italia S.R.L., realtà di riferimento nel settore beauty per le grandi produzioni televisive. Tra i cantanti affidati alle sapienti mani del maestro trapanese, Nicolò Filippucci, tra le nuove proposte del Festival, e Tredici Pietro, nome d’arte di Pietro Morandi (figlio di Gianni Morandi), rapper e cantautore bolognese che debutta nella categoria big. Per entrambi Grammatico realizzerà acconciature e make-up studiati nei minimi dettagli. “Ogni anno Sanremo è un’emozione che si rinnova – afferma Nino Grammatico -. Nonostante siano sedici anni che partecipo, l’adrenalina resta immutata. È un’esperienza fondamentale non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano. Il confronto continuo con le tendenze più innovative del settore è essenziale per la nostra crescita. Lavorare dietro le quinte del Festival significa essere protagonisti dell’evoluzione del beauty contemporaneo”.

Nino Grammatico con Tredici Pietro