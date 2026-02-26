Gemellaggio tra le Diocesi di Mazara e di Tunisi, viaggio di amicizia

Si terrà dal 18 al 25 aprile, nel contesto del Gemellaggio tra la diocesi di Mazara del Vallo e la diocesi di Tunisi, il “viaggio di amicizia e di scambio con la Chiesa in Tunisia”. Quest’anno sarà la seconda esperienza di incontro con le comunità ecclesiali e con alcune associazioni tunisine. Ogni percorso comunitario in Tunisia è sempre, ormai da oltre 20 anni, un dono di Dio e la conferma che il suo amore si manifesta nei volti e nell’accoglienza di persone che condividono valori e la fede in Dio. E’ già aperta la possibilità di partecipazione. Per informazioni sul programma dettagliato delle giornate e le modalità concrete di iscrizione rivolgersi a don Francesco Fiorino (tel. 3939114018 – francesco.std@gmail.com).