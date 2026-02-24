Marettimo, sopralluogo della Regione dopo la mareggiata: “Mettere in sicurezza le banchine”

Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito l’arcipelago delle Egadi, e in particolare l’isola di Marettimo, mercoledì 25 febbraio 2026 approderanno sull’isola i funzionari dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture per effettuare una ricognizione ufficiale dei danni provocati dall’ultima mareggiata. A darne notizia è Fratelli d’Italia Isole Egadi – Circolo La Frontiera: “Accogliamo con favore il sopralluogo dei funzionari perché Marettimo ha bisogno di risposte rapide e concrete. Le mareggiate hanno messo a dura prova le nostre infrastrutture portuali e non possiamo permetterci ulteriori ritardi“, affermano da FdI.

L’attenzione sarà concentrata in particolare sulle banchine dello Scalo Nuovo e dello Scalo Vecchio, dove si rende necessario il riposizionamento dei massi di protezione, fondamentali per salvaguardare le strutture dall’erosione e dall’impatto delle onde. Le due aree portuali rappresentano un nodo strategico per l’isola, sia per i collegamenti marittimi sia per le attività economiche e la quotidianità dei residenti. “La messa in sicurezza delle banchine è una priorità assoluta – sottolinea Fratelli d’Italia Isole Egadi – perché da queste infrastrutture dipendono trasporti, approvvigionamenti e servizi essenziali. Marettimo non può rischiare l’isolamento o un peggioramento delle condizioni operative del porto”. Il Circolo assicura che seguirà con attenzione l’iter tecnico e amministrativo degli interventi, affinché le opere vengano realizzate con tempestività ed efficacia. “Confidiamo nella sensibilità istituzionale dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, certi che saprà garantire la dovuta attenzione a una situazione che non può essere sottovalutata”, aggiungono gli esponenti locali del partito.

Tra gli obiettivi ritenuti imprescindibili vi sono il consolidamento definitivo dello Scalo Nuovo e la piena tutela dell’integrità delle banchine, per assicurare stabilità e continuità ai servizi dell’isola più distante dell’arcipelago. “Resteremo vigili – concludono da Fratelli d’Italia Isole Egadi – e aggiorneremo la cittadinanza sugli esiti dei sopralluoghi e sui prossimi passi. Marettimo merita infrastrutture sicure e all’altezza delle sue esigenze”.