Pastorale Giovanile, al Seminario di Mazara inizia la formazione di educatori e animatori

Un incontro di formazione rivolto a educatori, animatori, capi scout e a quanti desiderano prepararsi a svolgere un servizio educativo verrà organizzato sabato 7 marzo, inizio ore 9,30, al Seminario vescovile di Mazara del Vallo è il Servizio diocesano di Pastorale giovanile. “L’appuntamento nasce dall’esigenza di offrire spazi qualificati di crescita, aggiornamento e confronto, in un tempo in cui l’accompagnamento dei giovani richiede competenza, consapevolezza e capacità di leggere i cambiamenti culturali e comunicativi in atto”, spiega il condirettore del Servizio Samuele Arsena. L’incontro alternerà momenti formativi e attività laboratoriali, favorendo la condivisione di esperienze, problematiche e prospettive educative. Sarà un’occasione concreta per rafforzare il lavoro di rete tra le diverse realtà ecclesiali e associative della diocesi, valorizzando il contributo di ciascuno.

La partecipazione è aperta a tutte le fasce di età. Per informazioni e iscrizioni: Samuele, 3206136420 e Michele, 3803847939. Iscrizione online compilando il form a questo indirizzo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEK7L9-bHwnhaRINxCLW6GwxOw7ZH9DJsOjz58J_wdUoVIuQ/viewform?usp=sharing&ouid=103168234862265726348.