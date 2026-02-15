Rifiuti, Mazara Comune Riciclone: primato nella propria fascia demografica

Mazara del Vallo si conferma tra le realtà più virtuose della Sicilia sul fronte della gestione dei rifiuti. Il dato certificato da Legambiente Sicilia, emerso nel corso dell’edizione 2026 dei Comuni Ricicloni, racconta di una città capace non solo di raggiungere numeri importanti, ma di dare continuità a un percorso che negli anni aveva già prodotto risultati concreti. Con una percentuale di raccolta differenziata che nel 2025 ha toccato l’85,9% e con una produzione pro capite di rifiuto indifferenziato pari a soli 63,1 kg annui, Mazara è prima nella propria fascia demografica e si colloca tra le esperienze più avanzate a livello regionale. Un risultato che va oltre la semplice statistica e che segnala, inoltre, un cambio di passo: non più soltanto l’obiettivo di differenziare di più, ma quello di produrre meno rifiuti indifferenziati, migliorando la qualità complessiva del sistema.

A rappresentare il Comune alla cerimonia di premiazione è stata l’assessore Isidonia Giacalone, che ha sottolineato come il riconoscimento sia frutto di un lavoro corale. “Grazie alle SRR che fanno un lavoro davvero importante. Un ringraziamento agli operatori per il lavoro che fanno sul campo e che riescono a mantenerci tutto questo. Voglio ringraziare il nostro ufficio Ecologia e Ambiente, la dirigente, la dottoressa Stella Marino, e il funzionario, il geometra Gianni Di Matteo. Solo grazie alla competenza e alla dirigenza di questo settore siamo riusciti ad avere ogni anno un riconoscimento sempre più importante”, ha dichiarato nel suo intervento. Un passaggio significativo riguarda anche la strategia futura. “Quest’anno stiamo mettendo in campo un nuovo piano, diverso, che punta non solo sulla quantità, ma anche sulla qualità. E il dato significativo della nostra percentuale pro capite ne è la prova”, ha aggiunto l’assessore, rimarcando come la riduzione dell’indifferenziato sia uno degli indicatori più affidabili per valutare l’efficacia del sistema.

Nel suo messaggio, Giacalone ha ribadito il valore simbolico e pratico del riconoscimento ottenuto: “Ho avuto l’onore di rappresentare la nostra città e il Sindaco alla premiazione di Legambiente Sicilia, Mazara del Vallo è stata ufficialmente riconosciuta tra i primi comuni sopra i 15.000 abitanti come “Comune Riciclone – Rifiuti Free””. Un traguardo che, ha sottolineato, “non nasce per caso, ma è il frutto di un lavoro di squadra instancabile”. Accanto alla struttura tecnica e agli operatori, un ruolo decisivo è attribuito ai cittadini. “Il merito più grande va ai nostri concittadini: grazie alla vostra cura nel differenziare i rifiuti, la nostra città è oggi un modello di civiltà e sostenibilità per tutta la Sicilia”, ha spiegato l’assessore. Il riconoscimento è stato ottenuto insieme alla SRR Trapani Provincia Sud, risultata la più virtuosa tra le SRR siciliane.