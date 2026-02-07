Capitale del Mare: anche Castelvetrano-Selinunte supera la prima selezione

Il progetto “Castelvetrano–Selinunte. Mare di Civiltà” ha superato la prima selezione nazionale ed è stato dichiarato ammissibile nella candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026. La comunicazione è arrivata dal Ministero della Protezione Civile e le Politiche del Mare – Dipartimento per le Politiche del Mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha informato il Comune di Castelvetrano dell’esito positivo. Si tratta di un passaggio significativo che certifica la qualità della proposta approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 del 19 gennaio 2026, fortemente voluta dall’Amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Lentini. Il progetto si fonda su una visione integrata che lega mare, cultura, sostenibilità ambientale, identità storica e sviluppo economico. Con Selinunte e il borgo di Marinella, Castelvetrano entra così tra le città ammesse alla selezione finale, in una competizione che coinvolge sette realtà siciliane. In palio c’è un finanziamento da 1 milione di euro destinato alla città che conquisterà il titolo. Un risultato che valorizza il lavoro amministrativo svolto e rafforza il ruolo strategico del territorio nel dialogo tra civiltà del Mediterraneo e prospettive di futuro sostenibile.