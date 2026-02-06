“L’invisibile”, la serie tv su Messina Denaro già al lavoro per la seconda stagione

La serie tv di Rai 1 “L’invisibile”, avrà una seconda stagione. “Alla luce dell’interesse suscitato e del valore del racconto, stiamo già lavorando al seguito della serie. La seconda stagione approfondirà ciò che è accaduto dopo la cattura: le indagini successive, i nuovi arresti e l’intera rete che ruotava attorno a Matteo Messina Denaro. Al centro del racconto resterà il lavoro sul campo, il filo rosso delle investigazioni e il punto di vista del nostro protagonista, il colonnello dei carabinieri, nel proseguimento di una storia che riguarda da vicino il Paese intero” afferma il produttore Pietro Valsecchi, che con Camfilm ha realizzato, in collaborazione con Rai Fiction, la serie che ha chiuso raccogliendo con la seconda parte 3 milioni 894mila telespettatori e il 22,3% di share.