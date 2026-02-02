A Mazara una nuova sede per l’ufficio comunale Relazioni con il Pubblico

Sarà inaugurata domani, martedì 3 febbraio, la nuova sede dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) del Comune di Mazara del Vallo, situata in via Carmine 6, accanto all’Aula Consiliare. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Salvatore Quinci e l’assessore alla Partecipazione e Innovazione Gianfranco Casale, con la scopertura della targa all’ingresso e una breve presentazione delle attività e del personale, coordinato dalla funzionaria comunale Angela Curia. L’Urp aprirà al pubblico da mercoledì 4 febbraio con i seguenti orari: lunedì dalle 15 alle 17 e mercoledì dalle 9 alle 13. Il nuovo ufficio rappresenta un passo avanti nel percorso di modernizzazione dell’Ente e si inserisce nel quadro della legge 150/2000 sulla comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni, del Codice dell’Amministrazione Digitale e degli interventi finanziati dal PNRR per la digitalizzazione della PA. “Apriamo un ufficio fisico per rafforzare il contatto diretto con i cittadini – spiega l’assessore Casale – un punto di riferimento per orientarsi nei servizi comunali, segnalare criticità e supportare l’uso degli strumenti digitali introdotti grazie ai finanziamenti PNRR e Agenda Urbana”.