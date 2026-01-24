Mazara, al via i lavori tra via Ivrea e via Livorno: nasce un nuovo parco urbano

Sono ufficialmente iniziati i lavori di urbanizzazione e riqualificazione dell’area compresa tra le vie Ivrea e Livorno, nei pressi di via Potenza, un intervento inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2025–2027 del Comune di Mazara del Vallo e destinato a migliorare sicurezza e vivibilità di una zona residenziale della città. “Con i lavori di urbanizzazione e riqualificazione dell’area compresa tra le vie Ivrea e Livorno – ha dichiarato l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Vito Torrente – la nostra amministrazione comunale concretizza un impegno preso con i residenti della zona che da anni attendono migliori condizioni di sicurezza e vivibilità”. Un intervento che, come sottolineato dallo stesso assessore, “… va oltre la semplice pavimentazione e l’illuminazione, prevedendo anche la realizzazione dell’impianto di smaltimento delle acque bianche e di un parco urbano completo di giochi”. Il progetto comprende infatti opere di urbanizzazione primaria, tra cui la pavimentazione stradale realizzata con asfalto ecologico, il nuovo impianto di illuminazione pubblica e il sistema di drenaggio delle acque meteoriche, oltre alla sistemazione delle aree a verde. I lavori sono stati affidati all’impresa Capobianco Giuseppe di Palma di Montechiaro, aggiudicataria della procedura MePA con un ribasso del 33,99% su un importo a base d’asta di circa 291 mila euro, oltre oneri di sicurezza. La durata prevista del cantiere è di circa cinque mesi.

Parco Urbano di via Potenza: opera di rigenerazione

Un capitolo centrale dell’intervento riguarda la realizzazione di un nuovo parco urbano nell’area prospiciente via Potenza. Su questo aspetto è intervenuta l’assessore con deleghe al Welfare, Inclusione, Decoro urbano e Verde pubblico Isidonia Giacalone, che ha evidenziato il valore complessivo dell’operazione: “Trasformeremo quest’area nei pressi di via Potenza in un parco urbano moderno e accogliente, pensato per essere il cuore pulsante del quartiere”. “Non si tratta solo di un intervento di arredo – ha aggiunto Giacalone – ma di una vera operazione di rigenerazione: realizzeremo un’area giochi sicura e un mini campetto di calcio dedicato ai nostri ragazzi, curando ogni dettaglio progettuale, dai tavoli in legno alle recinzioni in acciaio, secondo criteri di bellezza e resistenza”.

Verde pubblico con più cura

Particolare attenzione sarà riservata al verde pubblico: “Il verde sarà il grande protagonista, con nuove aiuole, alberi e siepi che miglioreranno il decoro della zona e offriranno un ambiente più salubre e vivibile”. Il parco sarà inoltre dotato di giochi per bambini con pavimentazione antitrauma, un’area pavimentata con monostrato vulcanico, tavoli con panchine, cestini portarifiuti e un mini campetto di calcio recintato. “Il nostro obiettivo – ha concluso l’assessore Giacalone – è restituire ai residenti di Mazara del Vallo spazi belli, funzionali e curati, dove ogni famiglia possa sentirsi a casa”. La copertura finanziaria dell’opera è garantita dai fondi di compensazione ambientale derivanti dalla convenzione tra il Comune e la società Libeccio srl, attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Responsabile unico del procedimento è l’architetto Tatiana Perzia, mentre la progettazione è stata curata dall’architetto Vincenzo Di Fede e dal geometra Salvatore Ferrara dell’Ufficio tecnico comunale.