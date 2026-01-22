A Mazara finanziato intervento sul sistema fognario: 200 mila euro dalla Regione

L’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Trapani, presieduta da Francesco Gruppuso, comunica con soddisfazione l’avvenuto finanziamento, da parte dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, di un intervento strategico per il Comune di Mazara del Vallo, per un importo complessivo pari a 200.000 euro. Il finanziamento riguarda il progetto denominato “Interventi straordinari per l’esecuzione delle interconnessioni e l’intercettazione della vecchia fognatura con la nuova realizzata fognatura di Tonnarella – Trasmazzaro”. Si tratta di opere fondamentali per rendere pienamente funzionale la nuova infrastruttura fognaria, già consegnata al Comune dal Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, e per superare criticità ambientali che si trascinano da anni.

Il risultato è stato possibile grazie alla tempestività degli uffici dell’ATI Trapani – diretti dal Direttore Generale ing. P. Carugno, con il supporto del responsabile dell’area tecnica ing. M. G. Triveri – che hanno partecipato con prontezza all’avviso pubblico “a sportello” indetto dalla Regione Siciliana. Come attestato dal Decreto D.D.G. n. 2238 del 23 dicembre 2025, la richiesta presentata dall’ATI Trapani è risultata la prima in assoluto per ordine di arrivo a livello regionale, consentendo così l’accesso alle risorse disponibili fino al loro esaurimento. “Questo finanziamento rappresenta un traguardo importante per il nostro territorio – ha dichiarato il presidente dell’ATI Trapani, Francesco Gruppuso – e dimostra l’efficienza operativa dell’ATI nel cogliere le opportunità offerte dalla Regione. Essere arrivati primi nella procedura a sportello, su scala regionale, è motivo di orgoglio e testimonia la qualità del lavoro svolto dai nostri tecnici, coordinati dal direttore generale, in sinergia con le amministrazioni comunali”.

Gruppuso ha poi sottolineato l’importanza dell’intervento per la città di Mazara del Vallo: “Il completamento del sistema fognario di Tonnarella e Trasmazzaro è cruciale per risolvere storiche criticità ambientali e per contribuire al superamento delle procedure di infrazione comunitarie. Rivolgiamo i nostri complimenti al sindaco Salvatore Quinci e ai tecnici comunali per la collaborazione”. Non manca, tuttavia, una nota di rammarico: “A causa dell’esiguità delle risorse regionali disponibili, pari complessivamente a 200 mila euro, non è stato possibile finanziare in questa fase anche gli altri progetti validi presentati dall’ATI per i Comuni di Marsala e Poggioreale. Continueremo a lavorare affinché vengano reperite nuove risorse per rispondere a queste ulteriori necessità del nostro Ambito Territoriale”. L’ATI Trapani procederà ora, in tempi brevi, a tutti gli adempimenti amministrativi necessari, inclusa la stipula della convenzione con il Comune di Mazara del Vallo, per consentire l’avvio immediato dei lavori. Il decreto regionale è consultabile sul sito istituzionale della Regione Siciliana: https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2025-12/20251223_2238_DDG_S01%20Finanziamento%20e%20impegno%20Sportello%20LR%201_2025.pdf