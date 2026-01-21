L’ambasciatore Massolo inaugura il secondo ciclo del master in “Europrogettazione” dell’Università di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Lunedì 26 gennaio, dalle ore 10:00, l’Ambasciatore Giampiero Massolo terrà la lectio magistralis sul tema “L’Europa nel disordine mondiale” per l’inaugurazione del secondo ciclo del Master in “Europrogettazione e professioni europee” dell’Università di Palermo. L’incontro si svolgerà presso l’Aula Magna “P. Borsellino” del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (DEMS), in Via Maqueda, numero 324. I lavori saranno aperti dai saluti del Rettore, Massimo Midiri, e del Direttore del Dipartimento DEMS, Costantino Visconti. Seguirà l’introduzione della Professoressa Carla Monteleone, docente di Scienza Politica e Relazioni Internazionali, mentre le conclusioni sono affidate al Professore Gaetano Armao, docente di Diritto Amministrativo e Coordinatore del Master.

Il diplomatico, attualmente presidente del gruppo Mundys, multinazionale italiana del settore delle infrastrutture dei trasporti, é stato Segretario Generale del Ministero degli Esteri, Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza ed è autore del volume “Realpolitik. Il disordine mondiale e le minacce per l’Italia”, ed. Solferino. A conclusione dell’incontro si svolgerà la cerimonia della consegna dei diplomi del precedente corso del Master.

