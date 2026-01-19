Premio Letterario Città di Erice, Gaetano Savatteri presiederà la giuria

Lo scrittore e giornalista Gaetano Savatteri è il presidente dell’edizione 2026 del Premio Letterario Città di Erice. Il Premio è ideato, promosso e organizzato dall’Associazione Vivere Erice è giunto alla VIII edizione.
Gaetano Savatteri è uno scrittore siciliano molto noto al grande pubblico. Ha pubblicato saggi e romanzi e dalle sue opere è tratta la serie televisiva di successo Màkari. Attualmente è direttore artistico della rassegna “Una marina di libri”. Accanto al presidente Savatteri, la Giuria degli esperti è composta dalla scrittrice e francesista Daria Galateria, Guido Barbieri drammaturgo e musicologo, Vanessa Tonnini vincitrice del premio Letterario Città di Erice 2025, Giacomo Pilati scrittore e giornalista, Concetto Prestifilippo giornalista e scrittore e Dino Petralia ex magistrato e scrittore.
L’organizzazione del Premio Letterario è partita da qualche mese. In questi giorni si è conclusa la prima fase di selezione dei libri di autori siciliani o che raccontano la Sicilia nelle sue diverse sfaccettature di una terra unica, identitaria ma ricca di contraddizioni.
Un gruppo di esperti ha selezionato gli otto libri editi tra novembre 2024 e dicembre 2025 che verranno letti e valutati da un Comitato composto da 32 lettori i quali, alla fine del percorso, decreteranno i tre finalisti.
Gli otto libri selezionati sono:
1 – Il coccodrillo di Palermo di Roberto Andò, La Nave di Teseo
2 – Come in uno specchio di Flavio Caroli, Rizzoli
3 – Delitto di benvenuto di Cristina Cassar Scalia, Einaudi
4 – Andrea Camilleri. Una storia di Luca Crovi, Salani
5 – Il sale dei morti di Salvatore Falzone, Neri Pozza
6 – Tu vivi di Giada Messina Cuti, Guanda
7 – L’amore in questa città di Salvo Palazzolo, Rizzoli
8 – Corta è la memoria di cuore di Giuseppina Torregrossa, Mondadori
Dal mese di maggio i tre libri finalisti saranno valutati dalla Giuria di esperti che deciderà il vincitore o la vincitrice.
La consegna del Premio avverrà venerdì 28 agosto, al teatro Gebel Hamed di Erice alla presenza del vincitore, del sindaco Daniela Toscano, delle autorità e di molti ospiti.
PREMIO LETTERARIO GIOVANI
Accanto al Premio letterario prosegue il percorso del Premio letterario Giovani. Il Premio è alla III edizione ed è rivolto agli studenti delle scuole di primo e secondo grado di Erice e Trapani. Il progetto di lettura è stato ampliato con il coinvolgimento di sette scuole del territorio; gli studenti sono divisi in gruppi e seguiti da un insegnante tutor e da una componente dello staff del Premio.
Le scuole partecipanti sono il Liceo Fardella-Ximenes (formazione scuola-lavoro), istituto di istruzione superiore Rosina Salvo (formazione scuola-lavoro), Liceo del Made in Italy I. & V. Florio di Erice, istituto di istruzione superiore Da Vinci-Torre di Trapani, istituto di istruzione superiore Sciascia-Bufalino Trapani, istituto comprensivo statale G. Pascoli-A. De Stefano” (classi III) Erice e istituto comprensivo statale “Nunzio Nasi” (classi III) Erice.
I cinque libri selezionati per gli studenti dal gruppo di esperti sono romanzi brevi o racconti che hanno come tema la Sicilia o sono scritti da autori siciliani. Sono:
1 – La strada giovane di Antonio Albanese, Feltrinelli
2 – Rosa Lia e il segreto degli alberi, Nora W. Almerina,Sellerio
3 – Malanima di Rosita Manuguerra, Feltrinelli
4 – Giallo Lipari di Francesco Musolino, E|O
5 – La sette fate di Youssef di Lidia Scaffidi, Fazi
Saranno gli studenti a decidere il vincitore dopo la lettura e la discussione dei libri che avverrà in classe. La consegna del premio avverrà lo stesso giorno del Premio letterario Città di Erice.
Il premio consiste in un oggetto d’arte realizzato da una ceramista ericina.
L’iniziativa culturale è patrocinata e sostenuta dell’amministrazione comunale di Erice e da sponsor privati. Il Premio è inserito nella Rete dei Festival Letterari della provincia nella rassegna “Cortili narranti”.
DICHIARAZIONE MARIZA D’ANNA e NOEMI GENOVESE (presidente e vice presidente Associazione Vivere Erice)
«Siamo all’VIII edizione del Premio Letterario Città di Erice e siamo lieti di avere con noi quest’anno in qualità di presidente lo scrittore e giornalista Gaetano Savatteri, che ringraziamo per la sua disponibilità. Essere giunti all’VIII edizione è un grande traguardo per noi. Il Premio è nato da un’idea di Luigi Giannitrapani per rilanciare il valore della lettura e valorizzare l’identità siciliana in un contesto particolare come il borgo di Erice e oggi è riconosciuto nel panorama siciliano a nazionale, come ha testimoniato anche la presenza al Salone del Libro di Torino. Negli anni si è dotato di una struttura e di un’organizzazione coordinata da uno staff che lavora tutto l’anno».
«Il grande lavoro, quest’anno, è stato svolto con le scuole secondarie di primo e secondo grado di Erice, sono ben sette infatti quelle che vi partecipano. Ringraziamo i dirigenti scolastici e gli insegnanti che credono nell’iniziativa e i tanti studenti coinvolti nel progetto. Ringraziamo i soci dell’Associazione Vivere Erice, il Comune di Erice e gli sponsor che ci supportano. La crescita del Premio è frutto di collaborazione e impegno comune volto a promuovere il libro e la lettura tra gli adulti e tra i giovani».