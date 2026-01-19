Premio Letterario Città di Erice, Gaetano Savatteri presiederà la giuria

Lo scrittore e giornalista Gaetano Savatteri è il presidente dell’edizione 2026 del Premio Letterario Città di Erice. Il Premio è ideato, promosso e organizzato dall’Associazione Vivere Erice è giunto alla VIII edizione.

Gaetano Savatteri è uno scrittore siciliano molto noto al grande pubblico. Ha pubblicato saggi e romanzi e dalle sue opere è tratta la serie televisiva di successo Màkari. Attualmente è direttore artistico della rassegna “Una marina di libri”. Accanto al presidente Savatteri, la Giuria degli esperti è composta dalla scrittrice e francesista Daria Galateria, Guido Barbieri drammaturgo e musicologo, Vanessa Tonnini vincitrice del premio Letterario Città di Erice 2025, Giacomo Pilati scrittore e giornalista, Concetto Prestifilippo giornalista e scrittore e Dino Petralia ex magistrato e scrittore.

L’organizzazione del Premio Letterario è partita da qualche mese. In questi giorni si è conclusa la prima fase di selezione dei libri di autori siciliani o che raccontano la Sicilia nelle sue diverse sfaccettature di una terra unica, identitaria ma ricca di contraddizioni.

Un gruppo di esperti ha selezionato gli otto libri editi tra novembre 2024 e dicembre 2025 che verranno letti e valutati da un Comitato composto da 32 lettori i quali, alla fine del percorso, decreteranno i tre finalisti.

Gli otto libri selezionati sono: