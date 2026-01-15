In Sicilia 20 comuni “plastic free”, l’unico trapanese è Mazara del Vallo

Con 20 Comuni selezionati, la Sicilia è tra le Regioni più attive d’Italia nel progetto Comuni Plastic Free 2026, promosso dall’associazione Plastic Free Onlus per premiare le Amministrazioni locali che si distinguono nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’inquinamento da plastica. Il riconoscimento, giunto alla sua quinta edizione, è stato annunciato a Montecitorio nel corso della conferenza stampa nazionale, alla presenza dell’On. Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera, del fondatore e presidente di Plastic Free Onlus Luca De Gaetano e dei referenti regionali dell’associazione. In tutta Italia sono 141 i Comuni che hanno superato i 20 criteri di valutazione previsti. Tra i Comuni “Plastic Free” in Provincia di Trapani si è distinto solo Mazara del Vallo.

“Sono molto orgoglioso di vedere crescere ogni anno la rete dei Comuni Plastic Free: eravamo 49 nel 2022, oggi siamo 141, in costante aumento – ha dichiarato De Gaetano –. Un risultato che premia l’impegno concreto delle Amministrazioni locali, affiancate dal lavoro instancabile dei nostri referenti e volontari, che ogni giorno diffondono cultura ambientale nei territori”. Il riconoscimento sarà conferito ufficialmente il 14 marzo 2026 a Roma, presso il Teatro Olimpico, in occasione dell’evento nazionale che celebrerà l’impegno delle Amministrazioni virtuose.