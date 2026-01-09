Riserva del Lago Preola e Gorghi Tondi, ok della Regione all’acquisizione di terreni privati

Il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci esprime soddisfazione per l’ok dell’assessorato territorio e ambiente per il progetto di acquisizione al demanio regionale di aree di proprietà privata che si trovano all’interno dei siti Natura 2000 della Riserva Naturale Lago Preola e Gorghi Tondi.

“La sinergia tra la nostra amministrazione ed il WWF ci ha consentito di partecipare con successo all’Avviso pubblico del Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana”, spiega Quinci, aggiungendo che tale progettualità porterà sul territorio circa 3 milioni di euro, consentendo di ampliare e valorizzare l’area.

Il Comune di Mazara, in collaborazione con WWF Italia, ha presentato lo scorso mese di luglio al Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana un’istanza di finanziamento per l’acquisizione al demanio regionale di tali aree, per un importo complessivo del progetto di 2.926.021,51 €.

La richiesta ha fatto seguito ad un accordo di collaborazione sottoscritto dagli Enti ed approvato con una delibera di Giunta risalente allo scorso 23 maggio e ad un avviso pubblico con scadenza il 23 giugno con il quale si invitavano i proprietari di terreni individuati in appositi elenchi (allegati allo stesso avviso) interessati a cedere gli stessi al demanio (a valore di mercato) a trasmettere la documentazione relativa alla cessione.

L’ingegnere Basilio Sanseverino, nella qualità di dirigente del settore tecnico comunale e l’ingegnere Rosamaria Basone, nella qualità di responsabile del procedimento, hanno curato gli atti amministrativi su direttiva della Giunta municipale.