Nuova piscina comunale di Mazara, affidati i lavori di completamento della struttura

Con determina dirigenziale del 30 dicembre scorso, il Comune di Mazara del Vallo ha approvato il progetto e sono stati affidati i lavori di completamento e sistemazione dell’area esterna alla nuova piscina comunale in corso di realizzazione presso gli impianti sportivi di contrada Affacciata. La sistemazione dell’area esterna, per un importo complessivo di poco inferiore ai 150mila euro, verrà effettuata dal Consorzio Stabile BUILD S.C.A R.L. di Roma che sta effettuando i lavori di realizzazione della piscina, il cui completamento è atteso entro la primavera. Ad aggiudicarsi i lavori, il Consorzio Stabile BUILD S.C.A R.L. di Roma e COSTRUIRE S.R.L., con sede a Maletto (CT), per un importo complessivo pari a 2.678.931,41 euro.