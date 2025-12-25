Giocattoli in Movimento, torna a Misiliscemi l’iniziativa 5 stelle per il riuso

Torna “Giocattoli in Movimento”, l’iniziativa nazionale del Movimento 5 Stelle che unisce attenzione all’ambiente e solidarietà, promuovendo lo scambio e il riutilizzo e di giochi e libri per bambini. L’appuntamento è fissato per sabato 27 dicembre, a partire dalle ore 18, presso la piazza Giuseppe Montalto, a Misiliscemi. Il meccanismo dell’iniziativa è semplice: si portano due giocattoli o libri per bambini, integri e utilizzabii, per riceverne in cambio uno, contribuendo così a un circuito virtuoso basato sullo scambio, sul riuso e sulla condivisione. I giocattoli raccolti, rimasti a fine serata, verranno donati a case di accoglienza per minori, enti e istituzioni che si occupano dei bambini

L’iniziativa è a cura del Gruppo Territoriale di Trapani, con il coordinamento di Vito Miceli, e vedrà la partecipazione di attivisti e cittadini che vorranno contribuire con un gesto semplice ma concreto. «“Giocattoli in Movimento” è un modo diretto per dare valore a ciò che spesso resta inutilizzato nelle nostre case – dichiara la deputata regionale del M5S, Cristina Ciminnisi –. Un giocattolo in buone condizioni può tornare a far sorridere un bambino e, allo stesso tempo, aiuta a ridurre sprechi e rifiuti». Quest’anno l’iniziativa si svolgerà nella piazza di Palma, recentemente tornata pienamente fruibile grazie a un emendamento del M5S inserito nella legge di bilancio regionale, che ha disposto il finanziamento necessario per gli interventi di messa in sicurezza dell’area.

«Giocattoli in Movimento – conclude Ciminnisi –, si conferma un appuntamento ormai riconoscibile del periodo natalizio, capace di coinvolgere famiglie e cittadini in un’iniziativa dal forte valore sociale, nel segno della sostenibilità e della partecipazione, che parla di attenzione all’ambiente e solidarietà concreta. Anche da qui passa l’idea di futuro che vogliamo costruire».