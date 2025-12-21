La Diocesi di Mazara ha presentato il suo nuovo sito di informazione

“Navighiamo su una nuova rotta” è il claim scelto per il nuovo sito del giornale diocesano “Condividere”, presentato alla stampa sabato scorso durante il consueto incontro di Natale degli operatori del settore col Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Fino a ora il giornale online ha trovato spazio all’interno del sito della Diocesi – www.diocesimazara.eu – ora, invece, ha uno spazio tutto suo. A illustrarlo nella sede della redazione di piazza della Repubblica a Mazara del Vallo è stato il direttore Max Firreri, presente il delegato siciliano della Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici) Marilisa Della Monica. Il giornale diocesano è, infatti, associato da anni alla Fisc ed è una delle 191 testate italiane che fanno parte della Federazione. Il nuovo sito web – www.condividere.info – ha diverse sezioni: dalle notizie del giorno, al territorio (dai paesi della Diocesi e oltre Diocesi), alla Vita di chiesa, alle storie. Spazio anche all’edizione digitale del mensile diocesano che rimane «come strumento di approfondimento», è stato ribadito nella conferenza di presentazione. Col nuovo sito sono stati attivati anche alcuni strumenti di “dialogo” con i lettori: la newsletter alla quale ci si potrà iscrivere gratuitamente lasciando la propria email e “In dialogo con noi”, un canale WhatsApp a disposizione dei lettori dove inviare informazioni e foto.

«La comunicazione aiuta molto alla vita – ha ribadito il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella – e il giornale, anche nella sua versione web, rappresenta un modo per avvicinare il Vangelo alla gente». Il Vescovo ha ribadito come alcune riflessioni proposte dal giornale diocesano «suscitano dialogo e confronto e questo aiuta a servire meglio il territorio». Ecco perché il Vescovo ha detto che la paura maggiore è quella di avere una società «incolore, insapore e indolore». Il nuovo sito web del giornale diocesano è collegato anche ai profili social della Diocesi: Facebook, Instagram, X e al canale YouTube #CondividereTV. Il sito della Diocesi, invece, rimarrà il sito ufficiale dove trovare documenti, riferimenti di Uffici e informazioni riguardanti la Curia.