Un Natale fuori dal comune: Borgo Blu accende la Borgata Costiera di Mazara

Un Natale “fuori dal comune”, capace di unire festa, inclusione e partecipazione attiva della comunità. È questo lo spirito di “Natale al Borgo 2025”, l’iniziativa promossa dall’associazione Borgo Blu, realtà ormai consolidata nel tessuto sociale di Mazara del Vallo e impegnata da anni in percorsi educativi, di autonomia e inclusione rivolti a ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Dal 19 al 21 dicembre, nella sede di Borgo Blu in via Cervinia, nella Borgata Costiera, prenderà vita un vero e proprio villaggio di Natale, aperto ogni giorno a partire dalle 17 con ingresso gratuito. Un luogo pensato non soltanto come spazio di intrattenimento, ma come punto di incontro tra famiglie, bambini, scuole, associazioni e cittadini, all’insegna della condivisione e della solidarietà. Il programma dei primi tre giorni propone un calendario ricco e articolato, che spazia dal villaggio di Babbo Natale ai laboratori creativi, dai mercatini natalizi solidali all’animazione per bambini, passando per spettacoli, momenti di narrazione, cinema sotto le stelle e degustazioni di prodotti della tradizione rurale.

Ogni iniziativa è costruita con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in un’esperienza partecipata, valorizzando il lavoro quotidiano che Borgo Blu porta avanti lontano dai riflettori. Al centro dell’evento resta infatti il progetto educativo dell’associazione, che punta a creare opportunità concrete di crescita, autonomia e integrazione sociale per i ragazzi coinvolti. Non un semplice evento natalizio, dunque, ma un’occasione per raccontare un modello di inclusione basato sulla partecipazione attiva, sul lavoro di rete e sul legame con il territorio. Il ricavato delle donazioni raccolte all’interno del villaggio sarà destinato allo sviluppo del progetto Borgo Blu, contribuendo a sostenere attività, laboratori e percorsi futuri. Un aspetto che rafforza il valore dell’iniziativa, trasformando la festa in uno strumento concreto di supporto e crescita. “Natale al Borgo” rappresenta così anche un segnale culturale per la città: la dimostrazione che è possibile coniugare momenti di svago e divertimento con contenuti sociali profondi, costruendo occasioni di incontro che parlano di inclusione, comunità e responsabilità condivisa. Un Natale diverso, che invita la comunità di Mazara del Vallo a riscoprire il senso autentico dello stare insieme.