Concluso il concorso di disegno al Museo Nazionale degli Scacchi di Mazara

Concluso il concorso di ricerca artistica “disegna i tuoi scacchi” aperto agli studenti della Scuola Primaria di Mazara del Vallo. Trentadue i partecipanti che hanno fatto pervenire gli elaborati. Un’apposita commissione, ha scelto di premiare i lavori eseguiti da Francesco Sciacca, Gioia Erbini, Amalia Sciacca e Victoria Vasquez-Quintero. Risultato particolarmente significativo l’elaborato di Francesco Sciacca che ha rappresentato una scena della famosa “Leggenda di Sissa e i chicchi di grano” menzionata da Dante Alighieri nella Divina Commedia.