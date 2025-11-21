Allerta meteo arancione in Provincia di Trapani, arriva aria fredda dalla Groenlandia

Il maltempo colpisce gran parte dell’Italia ed è allerta arancione in Sicilia, in particolare nelle province di Trapani e Palermo e gialla in altre sette regioni nella giornata di oggi, venerdì 21 novembre. Un’area di bassa pressione con aria particolarmente fredda, in arrivo dalla Groenlandia, interessa il Paese, favorendo precipitazioni, da sparse a diffuse anche a carattere temporalesco, e un’intensificazione dei venti. Si attende anche neve sulle regioni più settentrionali. La Protezione Civile ha quindi valutato allerta arancione sulla Sicilia nord-occidentale e allerta gialla sul Molise e su parte di Emilia-Romagna Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.