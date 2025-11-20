OIPA Trapani e il delegato Baldo Ferlito premiato al Senato per l’impegno a favore degli animali

L’OIPA – Organizzazione Internazionale Protezione Animali sezione di Trapani, è stata chiamata a partecipare alla cerimonia di premiazione del progetto “Il Testimone del Volontariato Italia”, che si è tenuta oggi nella sede del Senato della Repubblica. L’iniziativa porta alla luce storie e testimonianze positive di volontarie e volontari che operano nel sociale in vari ambiti e che ogni giorno si impegnano per garantire una società migliore. Nel corso dell’evento è stato conferito un prestigioso riconoscimento a Baldo Ferlito, Delegato OIPA della sezione di Trapani, nonchè Medico Veterinario, che negli ultimi anni si è distinto per il suo costante impegno a favore degli animali in difficoltà. Un riconoscimento che sottolinea la dedizione e la passione con cui Ferlito porta avanti attività di tutela, soccorso e sensibilizzazione sul territorio trapanese, incarnando perfettamente i valori che il premio intende celebrare.

Ogni edizione dell’iniziativa – tra i cui soci e fondatori spiccano figure storiche del mondo del volontariato, come Raffaele Parolisi, Presidente Onorario del progetto – prevede la selezione di storie emozionanti di volontari scelti da una giuria dedicata. Nel corso delle passate edizioni, sono stati premiati volontari e associazioni da tutta Italia, attivi in ambiti sociali differenti, dall’assistenza agli anziani, alla promozione della cittadinanza, alla solidarietà internazionale. L’OIPA ringrazia “Il Testimone del Volontariato” per aver deciso di includere un’associazione animalista in questo importante progetto, puntando i riflettori sul volontariato per gli animali – talvolta meno visibile rispetto ad altri settori del terzo settore, ma ugualmente importante. Il premio conferito al delegato dell’OIPA non è solo un importante riconoscimento individuale, ma anche un segno della crescente considerazione per la tutela degli animali nel nostro Paese.