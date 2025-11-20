La Corte di Cassazione conferma la condanna per mafia a Paolo Ruggirello

Niente da fare per l’ex deputato Paolo Ruggirello. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 12 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa e così la sentenza nei confronti dell’ex leader prima del PD e poi dell’MpA diventa definitiva. Ruggirello era stato coinvolto nel 2019 nell’operazione antimafia “Scrigno”, che aveva svelato un vasto sistema di relazioni tra politica e cosa nostra dal punto di vista anche elettorale. Lo scorso 25 gennaio la Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la condanna di primo grado, respingendo i motivi di impugnazione avanzati dalla difesa di Ruggirello. Da qui il ricorso in Corte Cassazione ma i giudici hanno ribadito la fondatezza del verdetto e l’ex deputato torna in carcere, uscito solo perchè erano scaduti i termini previsti dalla legge. Secondo le indagini condotte dalla Procura di Palermo, Ruggirello aveva intrattenuto rapporti con il boss Pietro Virga in cambio di sostegno elettorale.