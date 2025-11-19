Cina, previste almeno due ore di attività fisica al giorno nelle scuole

primarie e medie in Cina dovranno svolgere attività fisica
completa per non meno di due ore al giorno, hanno dichiarato
mercoledì le autorità educative.
Alle scuole viene richiesto di garantire un’offerta completa di
corsi di educazione fisica e salute e di assegnare un numero
sufficiente di ore a tali attività, secondo un documento appena
pubblicato relativo al rafforzamento del benessere fisico degli
studenti.
Le scuole sono inoltre incoraggiate a organizzare una sessione di
attività fisica di qualità al mattino e una al pomeriggio tra le
lezioni, ciascuna della durata minima di 30 minuti, ha precisato
il Ministero dell’Istruzione.
I programmi universitari dovranno fornire almeno 144 ore di corsi
di educazione fisica, mentre i college professionali ne dovranno
offrire almeno 108, ha aggiunto il ministero.
Il documento invita inoltre a coltivare un maggior numero di
talenti sportivi, a rafforzare il corpo docente di educazione
fisica e a migliorare la valutazione della loro performance
didattica.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-