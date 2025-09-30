Vaccini, nel mese di ottobre aperture in 7 presidi sanitari trapanesi

Il Distretto sanitario di Trapani ha disposto il calendario delle aperture degli ambulatori vaccinali comunali per il mese di ottobre. L’unità operativa Sanità pubblica, Epidemiologia e Medicina preventiva dell’ASP, infatti, ha diramato il calendario per la sede distrettuale e per quelle dislocate nei vari comuni.

Di seguito il calendario

• Trapani – Erice (Cittadella della Salute, Palazzo Giglio – via vecchia Martogna 56, – Casa Santa)

– lunedì, mercoledì, venerdì: accesso libero dalle ore 08.30 alle ore 09.30; prenotati dalle ore 09.30 alle ore 12.30

– martedì, giovedì: accesso libero dalle ore 08.30 alle ore 09.30; prenotati dalle ore 09.30 alle ore 12.30; accesso libero dalle ore 15.00 alle ore 15.30; prenotati dalle ore 15.30 alle ore 17.00

• Buseto Palizzolo (Piazza Umberto I, 39)

– mercoledì dalle ore 09.30 alle ore 12.00 con cadenza mensile; prossima data 15/10

• Custonaci (Via Novara 1)

– mercoledì dalle ore 09.30 alle ore 12.00 con cadenza mensile; prossime date 01/10; 29/10

• Favignana (Via Dante, 2)

– giovedì dalle ore 09.30 alle ore 12.00 con cadenza mensile; prossima data 09/10

• Paceco (Via Francesco Crispi, 83)

– martedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 con cadenza quindicinale; prossime date 07/10; 21/10

• San Vito lo Capo (Via Nino Bixio 4)

– giovedì dalle ore 09.30 alle ore 12.00 con cadenza quindicinale; prossime date 02/10; 16/10; 30/10

• Valderice (Via Lazio, 26)

– lunedì dalle ore 09.30 alle ore 12.00 con cadenza quindicinale; prossime date 13/10; 27/10.

Per informazioni, gli utenti possono contattare gli uffici ai numeri 0923.472289 / 292 dal lunedì al venerdì dalle ore 12.45 alle ore 13.30, o tramite mail all’indirizzo: epidtrapanierice@asptrapani.it