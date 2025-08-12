Università, Bernini firma decreto per 1.774 posti a odontoiatria

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Università e della Ricerca,, ha firmato il decreto che definisceper il prossimo anno accademico, 2025/2026.

In totale i posti disponibili sono 1.774, di questi 1.224 sono riservati alle università statali, mentre 550 agli atenei non statali. Rispetto allo scorso anno accademico i posti a disposizione sono 239 in più.

Quest’anno l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria seguirà la modalità del semestre aperto, che prevede l’iscrizione libera e la frequenza di tre insegnamenti – Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia.

Al termine delle lezioni, si terranno i relativi esami fissati per il 20 novembre e il 10 dicembre 2025. In base ai voti delle prove, sarà formata una graduatoria nazionale di merito.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).