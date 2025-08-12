Donna investita e uccisa a Milano, fermati quattro minorenni

MILANO (ITALPRESS) – La polizia locale di Milano ha fermato questa mattina tre bambini e una bambina, tutti minori di 14 anni, ritenuti responsabili della morte di una signora di 72 anni avvenuta attorno alle ore 12 di ieri in via Saponaro nel quartiere Gratosoglio.I quattro viaggiavano a bordo di un’auto rubata poche ore prima a turisti francesi, avevano investito la donna nel quartiere alla periferia sud di Milano per poi darsi alla fuga come riportato da alcuni testimoni sul posto.Sono attualmente in corso le identificazioni e le perquisizioni.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).