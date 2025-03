Terzo defibrillatore a Misiliscemi per salvaguardare la salute pubblica

E’ stato inaugurato un altro defibrillatore – si tratta del terzo, in modalità pubblica – installato fuori dalla sede comunale, a Salinagrande. L’apparecchiatura è stata donata dal signor Antonino Sugameli, in memoria del fratello Salvatore. “Sapete quanto teniamo all’idea di comunità per il nostro territorio – ha detto il sindaco Salvatore Tallarita – e una comunità che cresce lo fa anche attraverso la capacità dei propri abitanti di nutrire il senso di responsabilità nei confronti di tutti. Ringrazio la famiglia Sugameli, con l’orgoglio e la gioia di constatare come la nostra comunità stia crescendo, insieme”. Continua, quindi, l’attività che rientra nel progetto di cardioprotezione del territorio lanciato dalla pubblica assistenza “Il Soccorso” Anpas, secondo un percorso avviato lo scorso mese di settembre, quando il primo defibrillatore venne posizionato nel sagrato della Chiesa di San Giuseppe a Palma, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore 2024.