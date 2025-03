La Nuova Pallacanestro Marsala non passa a Capo d’Orlando ed è in zona Play Out

Non riesce ai ragazzi di Grillo il tentativo di aggancio in classifica nei confronti della Nova Basket Capo d’Orlando, che si aggiudica con il punteggio di 75-67 i due punti in palio solo nel finale dopo un vantaggio mantenuto fino a tre quarti di gara da una Nuova Pallacanestro Marsala priva di Miculis per infortunio e con Abrignani assente da due settimane per motivi di studio. Gli azzurri rimangono dunque al decimo posto, prima casella della zona playout.

Nel primo quarto sono gli orlandini a partire forte: Farruggia dai 6,75 colpisce ma la squadra di casa va a segno due volte consecutive dalla medesima distanza con Sabatino e Carlo Stella. Donato e Tartamella si danno da fare ma Sidoti, Vujic e Sabatino (19 punti personali, miglior marcatore per la Nova Basket) spingono i padroni di casa a +10 sul 23-13 dopo 7′. La reazione dei lilybetani porta la firma di Farruggia, Gentile e Donato, che piazzano il contro-break. La spettacolare tripla di Donato da 8 metri sulla sirena fissa il punteggio del primo tempino sul 25-25. Nel secondo quarto viene fuori il carattere della NPM, che ribalta l’andamento dell’incontro andando a segno tre volte dall’arco con Farruggia e Tartamella e uno Stankovic sempre pericoloso nelle penetrazioni. Dopo 5′ i marsalesi toccano il +7 sul 30-37, ma subiscono il ritorno dei peloritani con il capitano Carlo Stella che inanella una striscia positiva e riduce il vantaggio a due lunghezze. Vujic e Charumbira per la Nova Basket dalla lunetta mantengono il gap fino al 42-44 con cui si va al riposo lungo.

La terza frazione in avvio sembra sorridere ai ragazzi di Grillo, che si portano a +7 sul 46-53 dopo 3 minuti e mezzo con Tartamella, Donato, la seconda tripla di Gentile e ancora Stankovic. I locali però rimarginano lo svantaggio con un break opera di Vujic, Sidoti e Sabatino e nel giro di un minuto si portano sul pari del 53-53. Le due squadre iniziano un testa a testa che si conclude sul 60-59 in favore dei padroni di casa. Nell’ultimo periodo il testa a testa prosegue fino al 3′, quando la tripla di Sabatino e il centro di Sidoti in due possessi consecutivi permette alla Nova Basket di allungare a +6 sul 69-63 a metà tempo. Tartamella in particolare prova a spingere i suoi, ma è la striscia di Carlo Stella per i locali che chiude l’incontro con due azioni da tre punti dal campo e dall’arco. Con i padroni di casa ormai sul +10 ad un minuto dalla sirena finale, Tartamella dalla lunetta fa 2/2 fissando il punteggio finale sul 75-67.

Nel prossimo turno la Nuova Pallacanestro Marsala tornerà a giocare in casa al PalaMedipower domenica 30 marzo alle 18:00 contro Basket Giarre.

TABELLINO DI GARA:

Nova Basket Capo d’Orlando – Nuova Pallacanestro Marsala 75-67

Parziali: 25-25, 17-19, 18-15, 15-8.

Nova Basket Capo d’Orlando: Spadon, Pulito, Carlo Stella 15, Albana, Paez 2, Charumbira 6, Samardzic 6, Vujic 11, Sidoti 16, Fontana ne, Sabatino 19. All. Gentile G.

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 11, Cucchiara ne, Abrignani, Donato 10, Linares, Gentile 8, Angileri ne, Stankovic 11, Gerardi ne, Tartamella 25, Niang 2. All. Grillo G.

Arbitri: Pulvirenti P. di Mascalucia (CT) e Oliveri F. di Paternò (CT)