Unione Maestranze apre le porte agli scout per far conoscere i riti della Settimana Santa Trapani

La Chiesa Anime Sante del Purgatorio, cuore pulsante dei riti della Settimana Santa trapanese e custode dei Sacri Gruppi dei Misteri, ha aperto le sue porte a un incontro di fratellanza e cultura. Scout provenienti da Alessandria, Asiago e Paceco hanno varcato la soglia di questo luogo intriso di storia e tradizione, guidati dal Presidente dell’Unione Maestranze, Giovanni D’Aleo. L’incontro è stato un’occasione preziosa per i giovani scout, che hanno avuto l’opportunità di immergersi nella ricchezza della tradizione trapanese, ammirando da vicino i Sacri Gruppi e le Madri Pietà, protagonisti della suggestiva processione dei Misteri.

Giovanni D’Aleo ha sottolineato l’importanza di questi momenti di scambio culturale, affermando: “Queste visite servono a far conoscere la nostra storia e la nostra processione, a trasmettere la nostra passione e a diffondere al di fuori della nostra regione questi riti”. L’emozione e la gratitudine per l’accoglienza ricevuta hanno spinto gli scout a un gesto simbolico di ringraziamento, omaggiando il Presidente D’Aleo con un fazzolettone scout. In cambio, il Presidente ha donato loro un gagliardetto dell’Unione Maestranze, segno di un legame che va oltre la semplice visita. Questo incontro ha rappresentato un ponte tra generazioni e culture diverse, un momento di condivisione e scoperta che ha arricchito il bagaglio culturale di tutti i partecipanti. La Chiesa Anime Sante del Purgatorio, con la sua storia e la sua bellezza, si conferma un luogo di incontro e di dialogo, custode di un patrimonio inestimabile che continua a emozionare e affascinare.