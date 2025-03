Speculazione allo Stornello di Favignana, Ida Carmina (M5S) presenta un accesso agli atti

Un accesso agli atti alla ZES Unica del Mezzogiorno è stato presentato dall’onorevole Ida Carmina (M5S) per ottenere l’elaborato progettuale, gli atti istruttori adottati nel procedimento di realizzazione di una Residenza Turistico-Alberghiera (RTA) presso lo Stornello di Favignana e le risultanze della Conferenza di servizi.

“Siamo di fronte a un rischio concreto di speculazione edilizia in un territorio straordinario dal punto di vista ambientale e paesaggistico, che deve essere preservato da ogni tentativo di cementificazione indiscriminata – afferma Ida Carmina -. Favignana è un patrimonio naturale unico e non possiamo permettere che venga compromesso da interessi privati in spregio alla sua biodiversità e al delicato equilibrio dell’ecosistema locale. Per questo motivo, faremo di tutto per scongiurare ogni operazione che metta a repentaglio l’integrità paesaggistica dell’isola e continueremo a vigilare affinché le istituzioni competenti adottino tutte le misure necessarie per evitare lo scempio del nostro territorio. Salviamo lo Stornello e Favignana”.