Protezione Civile: “Anche nei comuni trapanesi prevista riduzione della fornitura idrica”

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile e Siciliacque hanno informato i comuni trapanesi che è stata disposta un’ulteriore riduzione del 15% della fornitura idrica. Tra questi ne rientra anche il Comune di Erice che sta correndo ai ripari. La sindaca Daniela Toscano ha già provveduto ad inviare una nota ufficiale di richiesta di riconsiderazione della misura, al fine di tutelare le necessità idriche della nostra comunità.

In questo contesto, si invitano tutti i cittadini ad un uso responsabile e razionale dell’acqua, adottando comportamenti in linea con l’ordinanza sindacale n. 95/2024 tuttora in vigore. Nella fattispecie, bisognerà limitare il consumo dell’acqua ai soli usi domestici ed igienico sanitari, con divieto di utilizzo per: tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico; irrigare ed innaffiare orti, giardini e prati; lavaggio di cortili e piazzali; lavaggio domestico di veicoli, con esclusione degli impianti di lavaggio autorizzati; riempimento fontane ornamentali, vasche da giardino e piscine su aree private, con avvertenza che può essere conservata l’acqua presente nell’invaso opportunamente trattata; riempimento di vasche d’accumulo non strettamente legate a fini produttivi.