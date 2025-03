A Trapani il Premio Emanuela Loi a tre professioniste che si sono distinte per azioni eroiche

Istituito da Nova Civitas, presieduta da Livio Marrocco, il Premio Emanuela Loi, l’agente di scorta del giudice Paolo Borsellino deceduta nella strage di via D’Amelio, ha riscosso una notevole partecipazione. Durante la cerimonia che si è svolta alla sala Laurentina di Trapani sono state premiate tre donne straordinarie, esempi di coraggio e dedizione al dovere. L’ostetrica Antonietta Foderà ha ricevuto il premio alla carriera per il suo impegno nel campo della maternità e dell’assistenza alle donne. L’agente della Polizia Stradale Paola Iovino è stata insignita del riconoscimento per aver salvato l’arto di una persona coinvolta in un grave incidente stradale. Infine, l’insegnante Maria Serenella è stata premiata per aver denunciato un caso di pedofilia, dimostrando grande determinazione nella tutela dei più piccoli. Le loro storie di coraggio e senso del dovere hanno reso la manifestazione un momento di grande ispirazione e riflessione.