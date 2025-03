Progetto GESTI: in Provincia di Trapani un bando per giovani start up

L’Anci nazionale finanzia start-up formate da giovani che siano stati beneficiari delle attività previste dal Progetto “G.E.S.T.I – Giovani Energie per lo Sviluppo Territoriale e l’Innovazione”, cui aderisce anche Marsala ed altri comuni dell’hinterland trapanese. A tal fine, il Distretto socio sanitario 50 – per il tramite del Comune di Trapani – ha emanato un bando per erogare un supporto finanziario alle spese di costituzione e/o il funzionamento delle start-up (max 10). Per la presentazione della domanda occorre aver già avviato l’attività di impresa, da non più di tre anni, o, in alternativa, impegnarsi ad avviare l’impresa entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento. L’attività imprenditoriale da avviare dovrà essere realizzata e localizzata nel territorio provinciale. I soggetti in possesso dei requisiti possono presentare la domanda di ammissione ai contributi entro il prossimo 24 marzo, secondo le modalità indicate nel bando: https://comune.trapani.it/informazioni/avviso-per-il-finanziamento-di-start-up-di-giovani-beneficiari-delle-attivita-del-progetto-g-e-s-t-i-giovani-energie-per-lo-sviluppo-territoriale-e-linnovazione/