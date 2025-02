La Guardia di Finanza incontra studenti castellammaresi sul tema del traffico di droga￼

Si è svolto, nei giorni scorsi, un incontro tra gli studenti dell’istituto comprensivo Pascoli-Pirandello di Castellammare del Golfo e i militari del Comando Provinciale di Trapani della Guardia di Finanza, incentrato sul delicato tema del contrasto al traffico di stupefacenti. La giornata è stata aperta con un’introduzione a cura del Comandante e di alcuni militari della Compagnia di Alcamo volta a sensibilizzare la giovane platea sulla pericolosità e la gravità sociale dell’utilizzo e del traffico di sostanze stupefacenti, illustrando poi l’azione del Corpo per il contrasto di questo fenomeno criminale. Un particolare approfondimento è stato dedicato al tema del traffico di stupefacenti quale principale mezzo di finanziamento della criminalità organizzata.

A seguire, gli studenti hanno potuto assistere in prima persona ad una dimostrazione pratica di controlli antidroga su persone e bagagli da parte delle unità cinofile della Guardia di Finanza, che ha visto protagonisti due cani antidroga del Corpo, il pastore tedesco Lamon, di 2 anni e Icaro, di 5 anni, in dotazione al Gruppo di Trapani. Durante l’intervento, che ha suscitato il vivo interesse degli alunni, i militari conduttori hanno spiegato come l’attività di ricerca dello stupefacente rappresenti per il cane in realtà un gioco, che esalta le sue naturali doti quali l’olfatto e l’istinto predatorio. Il binomio tra il cane ed il suo conduttore, opportunamente consolidato tramite un meticoloso addestramento, finalizzato soprattutto ad esercitare l’unità cinofila ad operare in tutte le possibili condizioni operative, si rivela spesso decisivo per il buon esito delle attività di servizio. L’incontro svolto conferma il costante impegno della Guardia di Finanza verso le nuove generazioni, nella ferma convinzione che l’educazione alla cultura della legalità rappresenti il pilastro fondante della convivenza sociale e del futuro del nostro Paese