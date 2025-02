A Castellammare ripristinato il senso di marcia nella via Marconi

Ritorna il senso di marcia da via Marconi verso Marina di Petrolo che sarà già in vigore nelle prossime ore, non appena ultimata la ricollocazione della segnaletica stradale. La via Marconi sarà percorribile, come era fino al mese di luglio scorso, da via Alberto Mario a via Marina di Petrolo. La circolazione sarà ripristinata anche nel tratto di via Trento – tra la piazza Matteotti e la via Segesta- e via Verdi, dove era stata invertita.

«Abbiamo avviato la sperimentazione nel periodo estivo allo scopo di migliorare la viabilità nel centro storico. È più semplice mantenere lo stato delle cose ma non ci interessa lavorare per l’ordinaria amministrazione ma apportare migliorie verificando – affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore alla viabilità Giovanni Todaro -. Occorre valutare concretamente l’impatto di alcune possibilità di miglioramento della circolazione stradale che, seppur valide, creano congestione in alcuni punti, per i flussi superiori alle capacità ricettive di alcune strade come la via Bovio, con la chiusura durante la stagione estiva della via Marina di Petrolo». Quindi la programmazione per l’estate prevede di mantenere aperta l’area di Petrolo. Nell’ordinanza del comandante della polizia municipale Vito Simonte, viene revocata la precedente disposizione con cui era stato invertito il senso di marcia, ripristinando l’originaria regolamentazione viaria in via Marconi e anche nel tratto che va dalla via Alberto Mario alla via Marina di Petrolo, con direzione verso via Marina di Petrolo anche dalle vie perpendicolari. Di conseguenza ritorna il senso unico di marcia nella via Trento, nel tratto compreso tra la piazza Matteotti e la via Segesta, con circolazione consentita da via Segesta verso la via Trento e con divieto di accesso da quest’ultima.