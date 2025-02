Itaca Chiama Sanremo quarta serata (duetti): i voti e i commenti di Luana Rondinelli￼

Torna per il sesto anno consecutivo Itaca Chiama Sanremo, la rubrica che nei giorni del Festival della Canzone Italiana propone i commenti e i voti di 5 artisti del trapanese. Quest’anno la kermesse canora della Città dei Fiori vede il ritorno di Carlo Conti alla conduzione, accompagnato nella quarta serata di ieri sera dai co-conduttori Geppi Cucciari e Mahmood. A giudicare i cantanti in gara saranno 5 artisti del nostro territorio – uno a serata – che provengono da diversa formazione musicale e teatrale e che commenteranno le 5 serate del Festival di Sanremo con uno sguardo critico, divertito, tecnico, di cuore.

QUARTA SERATA – I VOTI E I COMMENTI DI LUANA RONDINELLI A SUON DI “CUORICINI” PER LA GIORNATA DI SAN VALENTINO

Rose Villain con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti): 6 cuoricini

Rose Villain mi piace molto, ha una bella voce, una bella presenza scenica, verrà ricordata in questo festival per il commento dal pubblico “Si na pret”, ma come dargli torto! E invece… Chiello chi è?

Co-conduttore Mahmood: 10 cuoricini e lode con bacio accademico

Vestito così è il commercialista che vorrei! Più che partita Iva io partita di testa!

Modà con Francesco Renga – Angelo (F. Renga): 4 cuoricini

… e Nek? Niente da dichiarare! Tutto procede nella norma!

Co-conduttrice Geppy Cucciari: il mio cuore è tuo!

Star indiscussa del festival! Quando le daranno la conduzione? Intelligente, ironica, dissacrante e preparata.

Clara con Il Volo – The sound of silence (Simon & Garfunkel): cuoricini ad Ignazio

Brano difficile e molto emozionante, Il Volo oscura Clara, ma quando si fa sentire, ha una voce bella, pulita e intonata.

Tony Effe con Noemi – Tutto il resto è noia (Franco Califano): lentaci mano!

Noemi salva la canzone! Califano perdona lui perché non sa quel che fa!

Francesca Michielin con Rkomi – La nuova stella di Broadway (Cesare Cremonini): 6 cuoricini sincopati

Consiglio a Rkomi un corso di dizione accelerato! La Michielin sa cantare e a me piace sul palco, lui fa quello che può.

Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno): vincitori morali

Grazie Lucio per aver fatto cantare Topo Gigio. Corsi è fiabesco, originale e raffinato, Topo Gigio ci ha commossi tutti, in un attimo ci siamo catapultati allo Zecchino d’Oro. La vera sorpresa di questo festival.

Serena Brancale con Alessandra Amoroso – If I ain’t got you (Alicia Keys): 8 cuoricini

Aspettative alte, brano difficile, ci vogliono voci. E le hanno. Bravissime.

Irama con Arisa – Say something (A Great Big World, Christina Aguilera): 7 cuoricini

Ad Irama consiglio un logopedista, il ragazzo non articola. Ma la loro interpretazione fa emozionare ed arriva. Arisa sempre perfetta, una delle voci più belle del panorama musicale italiano. Bellissimi i violoncelli!

Gaia con Toquinho – La voglia, la pazzia (Toquinho, Ornella Vanoni, Vinicius de Moraes): 8 cuoricini toda joa e toda beleza

Accoppiata riuscita! Gaia è musical/sensuale, bella da guardare e ascoltare, Toquinho un maestro. Ottimo l’arrangiamento. L’orchestra si diverte e anche noi!

The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè (Sal Da Vinci): 6 cuoricini

Niente di nuovo, forse potevano fare un arrangiamento diverso, una canzone ormai sentita e risentita, ma c’è chi dice di cantarla e chi mente!

Marcella Bella con Twin Violins (Gemelli Lucia) – L’emozione non ha voce (Adriano Celentano): la zia che viene alla comunione dei nipoti e si esibiscono per tutta la famiglia. Cuoricini a “sbrizziare”

Lei in formissima con la sua canzone del festival, fiera canta: “non mi fa male niente”, a ‘mia a stare assittata’ mi fa male già alla schiena, quanti cantanti abbiamo ancora? Comunque senza infamia e senza lode. Ah, i ragazzi bravi, giovani e promettenti.

Rocco Hunt con Clementino – Yes, I know my way (Pino Daniele): 7 cuoricini

Travolgenti! Qua ci si diverte e ci si emoziona. Pino c’è!

Entra Mahmood: è un grande performer: datemi un defibrillatore!

Francesco Gabbani con Tricarico – Io sono Francesco (Tricarico): 6 cuoricini confusi

Qui commenterei con un pensiero di mia madre (la Regina Madre):

Regina Madre: ma u stilista si mise a cantare?

Io: quale stilista?

Regina Madre: Gabbani, Dolce e Gabbani!

Gabbani canta meglio di Tricarico la canzone di Tricarico.

Giorgia con Annalisa – Skyfall (Adele): 10 cuoricini palpitanti

Regine! Qua si canta davvero! Duetto meraviglioso!

Simone Cristicchi con Amara – La cura (Franco Battiato): 8 cuoricini

Di Cristicchi si parla tanto in questi giorni, io mi focalizzo su Amara, autrice raffinata e voce potente, non ha il giusto spazio nel panorama canoro italiano, ma vederli insieme è da brividi.

Sarah Toscano con Ofenbach – Overdrive (Ofenbach): 7 cuoricini

Sarah Toscano, figlia di Maria (De Filippi) la ragazza è promettente. Scusate? Ma i ragazzi amici/fratelli gemelli non so chi siano, mi documenterò… Ci vediamo in discoteca picciò!

Coma_Cose con Johnson Righeira – L’estate sta finendo (Righeira): cuoricini per tutti

Mentre loro cantavano, nella testa di tutta Italia c’era: “Cuoricini cuoricini”.

Joan Thiele con Frah Quintale – Che cosa c’è (Gino Paoli): chi su duci! Promossi!

L’arpa in scena rapisce la mia attenzione, ma loro bravi, bella alchimia, i giovani che si cimentano con i classici e cercano un loro stile.

Olly con Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band – Il pescatore (Fabrizio De André): 8 cuoricini danzanti

Esibizione spettacolare, adoro Bregovic e anche se c’è Olly va bene così. Mi sono svegliata! Quanti n’avemo ancora?

Achille Lauro con Elodie – A mano a mano / Folle città (Riccardo Cocciante / Loredana Bertè): 10 cuoricini turbati e fluidi

C’è della musica in questo erotismo!

Massimo Ranieri con Neri per caso – Quando (Pino Daniele): Ero in bagno.

Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – Un tempo piccolo (Franco Califano): 7 cuoricini nella piaga

Io mi concentrerei sulle parole e sulla bellezza di questa canzone. Ditonellapiaga ci accompagna in un’atmosfera che emoziona.

Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino – L’anno che verrà (Lucio Dalla): cantautori specie protetta!

C’è del cantautorato in questa musica!

Fedez con Marco Masini – Bella stronza (Marco Masini): messaggio pubblicitario!

Ma quante volte l’hanno cantata? È successo di tutto! Ma De Andrè è De Andrè! Vi consiglio di ascoltarla arrangiata dal maestro Gregorio Caimi e magistralmente interpretata da I Musicanti con le splendide voci di Debora Messina e Irene Sciacca.

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con Neffa – Amor de mi vida (Sottotono) / Aspettando il sole (Neffa): 7 cuoricini nostalgici

Momento amarcord: è il 1996. Location: Antaeus di Marsala. Io che cerco il buttafuori amico per

entrare gratis. Grazie Neffa per questo rewind! In quanti come me?

Concludo con una frase della Regina Madre che guarda Sanremo sbigottita: “Ah! S’arrivisce Claudio Villa!”