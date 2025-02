A Marsala nuova rete idrica tra San Teodoro e Birgi 

Il Comune di Marsala annuncia di voler avviare la posa della nuova rete idrica nel versante nord di Marsala, in particolare in zona Stagnone e Birgi. Ma ancora c’è un iter da rispettare. Il Servizio idrico integrato ha già elaborato il progetto per un importo complessivo di quasi 90 mila euro. Gli interventi saranno effettuati dall’Impresa “La Rinascente” e riguardano la realizzazione di una nuova condotta idrica che collegherà due tratti di rete tra le contrade San Teodoro e Birgi Vecchi, nonchè un ulteriore tratto che consentirà di raggiungere un agglomerato di abitazioni attualmente sprovvisto di rete idrica. La zona interessata potenzierà anche il servizio in favore dei cittadini di Birgi lì residenti. Secondo cronoprogramma, i lavori dovrebbero concludersi entro 30 giorni.