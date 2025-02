Batteri nell’acqua, chiusa la rete idrica a Scopello. Il sindaco: “Solo a scopo precauzionale”

«Tengo a sottolineare che la chiusura della rete idrica da zona Baia Luce, predisposta con apposita ordinanza, è un provvedimento esclusivamente precauzionale. Lunedì saranno effettuati i controlli, unitamente all’Asp, per verificare le condizioni igienico-sanitarie dell’acqua ed il nostro ufficio tecnico effettuerà anche un sopralluogo sulla vecchia tubatura Eas. Il provvedimento nasce da una segnalazione privata in zona Baia Luce, a Scopello, ma intanto è necessario tutelare l’incolumità dei cittadini».

Lo fa presente il sindaco Giuseppe Fausto che, dopo la segnalazione di un privato che ha effettuato un suo personale prelievo in località Baia Luce, a scopo precauzionale ha chiuso la rete idrica delle zone limitrofe a Scopello.

«Già lunedì saranno fatti i dovuti controlli da parte dei tecnici del nostro ufficio lavori pubblici e dall’Asp, l’autorità sanitaria deputata perché a seguito di un prelievo effettuato da un privato, quindi con una campionatura non certa ed ufficiale, è emersa la presenza di coliformi che -spiega il sindaco Giuseppe Fausto- ci ha spinti a far scattare immediatamente il provvedimento cautelativo con l’emissione dell’ordinanza di chiusura della rete idrica dell’area».

Come indicato dai tecnici del settore comunale lavori pubblici diretto dall’ingegnere Girolamo Busetta, un eventuale problema potrebbe essere legato alla rottura di qualche tratto della tubatura da sostituire e, una volta individuato, un intervento di ripristino potrebbe risolvere velocemente quanto paventato dal privato nella zona

«Attendendo l’esito delle analisi che effettuerà l’Asp, i nostri tecnici faranno una verifica immediata della vetusta tubatura, così da provvedere ad eventuali manutenzioni, sempre sostituendoci all’ente gestore che, dopo la liquidazione di Eas, non c’è ancora. Certamente si tratta di un disagio ma occorre tutelare l’incolumità dei cittadini accertando la qualità dell’acqua. Se c’è un problema alla rete–conclude il sindaco Giuseppe Fausto-, riteniamo che la prossima settimana potrà essere individuato e risolto al più presto».