Il Coni assegna la Stella d’Argento a Francesco Palermo Patera

Prestigioso riconoscimento per il marsalese Francesco Palermo Patera. Il Coni gli ha comunicato il conferimento della Stella d’Argento al Merito Sportivo per l’anno 2023, alla luce delle benemerenze acquisite nell’attività dirigenziale svolta nel tempo. “Con questa onoreficenza – si legge nella nota firmata dal presidente Giovanni Malagò – l’organizzazione sportiva nazionale, oltre che attestare le tue capacità e i risultati conseguiti in tale attività, desidera anche esprimerti profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e l’impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio. Mi congratulo profondamente con te, augurando che nel prosieguo dell’attività dirigenziale possa conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni”. L’onoreficenza verrà consegnata nel corso di un’apposita cerimonia che verrà prossimamente organizzata dal Comitato Territoriale del Coni.

In questi anni Francesco Palermo Patera ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali per la Federazione Italiana di Canottaggio. Dal 2004 al 2008 è stato vicepresidente vicario del Comitato Regionale Sicilia, mentre per il quadriennio olimpico 2009/2012 è stato sostituto procuratore federale della FIC. Dal 2013 al 2016 ha ricoperto la carica di delegato provinciale di Trapani del Coni per il canottaggio e per i due successivi quadrienni olimpici (2017/2020 e 2021/2024) ha presieduto la Corte sportiva d’Appello della Federazione Italiana Canottaggio. Nel 2009 aveva già ricevuto dal Coni la Stella di Bronzo al merito sportivo, mentre lo scorso anno il Consiglio Federale lo aveva nominato socio benemerito della Federazione.