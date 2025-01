Marsala: blitz dei Carabinieri in via Pupo, due arresti. Ecco cosa succede

Carabinieri a sirene spiegate questa mattina, in via Pupo, nella parte nord di Marsala. Ci troviamo nella parallela di via Trapani, il prolungamento della strada che da Dammusello svolta per contrada Addolorata e procede verso Bosco. Questa mattina in un’abitazione privata a prospetto di strada, tre auto dei Carabinieri hanno prelevato due soggetti. La locale Compagnia sta indagando sotto la direzione della locale Procura della Repubblica. Ancora poche notizie trapaleno sull’accaduto, ma secondo prime testimonianze, sembra un tentato omicidio.